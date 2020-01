Ob er nun Ersatz für ihn holen will? „Nein, das ist nicht nötig. Wir haben im Mittelfeld eine tolle Dichte. Ich denke an Wernitznig oder Schöfl und die Youngsters - die dürfen sich beweisen!“, betont Riegler. „Bin kein Wilderer“Ein weiterer Abgang sei derzeit nicht geplant, für Shon Weissman gäbe es kein Angebot. Und auch „Ex“ Struber beruhigt die WAC-Fans: „Ich bin kein Wilderer, hole keinen Wolfsberger mehr! Michi Sollbauer hätte ich echt gern gehabt, aber er hat keine Ausstiegsklausel“, so der Barnsley-Trainer.