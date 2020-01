Landeshauptmann-Sprecher Christian Pucher hat eine andere Perspektive: „Ich finde keine Stelle im Programm, die besagt, dass es kein Fotomuseum in Salzburg geben wird.“ In Wien sehe es ein bestimmtes Klientel kritisch, wenn Bundesinstitutionen in die Länder verlegt würden. Ansprechpartner seien ohnehin andere. So sieht das auch Wilfried Haslauer: „Wir freuen uns auf konstruktive Gespräche mit dem Finanzminister und der künftigen Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek.“ Zu diesen Gesprächen lade man Frau Blimlinger herzlich ein. Die Debatte sei bisher nur über die Medien geführt worden und Blimlinger habe keine Fragen zu den Museums-Plänen gestellt.