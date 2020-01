Ergebnisse des Weltcup-Skispringens in Bischofshofen vom Montag, dem vierten und abschließenden Bewerb der 68. Vierschanzentournee:

1. Dawid Kubacki (POL) 300,9 (143,0/140,5)

2. Karl Geiger (GER) 291,0 (140,0/136,0)

3. Marius Lindvik (NOR) 289, 4 (139,0/137,0)

4. Stefan Kraft (AUT) 287,4 (138,0/137,0)

5. Peter Prevc (SLO) 283,6 (136,5/138,0)

6. Daniel-Andre Tande (NOR) 279,3 (137,5/135,0)

7. Ryoyu Kobayashi (JPN) 279,0 (135,5/138,0)

8. Daiki Ito (JPN) 276,4 (137,0/134,0)

9. Domen Prevc (SLO) 275,5 (140,0/133,0)

10. Philipp Aschenwald (AUT) 274,6 (136,0/135,0)

11. Johann Andre Forfang (NOR) 273,9 (135,5/135,0)

12. Yukiya Sato (JPN) 271,3 (139,0/131,5)

13. Kamil Stoch (POL) 269,6 (134,5/134,0)

14. Markus Eisenbichler (GER) 266,5 (137,0/130,0)

15. Daniel Huber (AUT) 266,3 (135,0/133,0)

16. Robert Johansson (NOR) 258,5 (133,0/132,0)

17. Gregor Schlierenzauer (AUT) 258,1 (129,0/133,0)

18. Stephan Leyhe (GER) 257,7 (132,0/131,0)

19. Michael Hayböck (AUT) 257,2 (131,0/132,0)

20. Constantin Schmid (GER) 256,8 (134,5/127,5)

21. Killian Peier (SUI) 253,0 (128,0/131,0)

22. Cene Prevc (SLO) 252,7 (132,0/128,0)

23. Roman Koudelka (CZE) 248,1 (126,0/131,0)

24. Stefan Huber (AUT) 247,4 (132,0/126,5)

25. Clemens Leitner (AUT) 246,2 (130,0/128,0)

26. Clemens Aigner (AUT) 245,1 (129,0/123,0)

27. Piotr Zyla (POL) 242,1 (125,5/129,0)

28. Pius Paschke (GER) 239,2 (126,0/127,5)

29. Junshiro Kobayashi (JPN) 237,8 (127,0/124,5)

30. Anders Haare (NOR) 226,0 (125,0/124,0)