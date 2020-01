Im kleinen Rahmen mit rund 70 Gästen starteten die Grünen in den Wahlkampf für die bevorstehende Landtagswahl am 26. Jänner. „Wir wollen zeigen, was alles möglich ist im ländlichen Raum. Wir wollen ein gutes Leben für alle und dafür setzen wir uns ein. Mit einem dritten Mandat und am besten in einer rot-grünen Landesregierung“, gab Spitzenkandidatin Regina Petrik die Marschrichtung vor. Sie zeigte sich auch vom türkis-grünen Regierungsprogramm auf Bundesebene „begeistert“. Das decke sich nämlich ohnedies in wesentlichen Punkten mit dem, was die burgenländischen Grünen wollen.