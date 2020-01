Jahrelang lief das illegale Geschäft auf Hochtouren - nun gingen dreiste Betrüger ins Netz: Die zwei verdächtigen Kroaten sollen unzählige Kunden in deren Heimat und in Österreich mit illegalen Fernsehdiensten versorgt und Unsummen verdient haben. Bis zu 1000 Kanäle lieferten sie zu Spottpreisen per Mausklick ins Haus.