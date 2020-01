In dieser Weltcup-Saison springen die Frauen erstmals und gleich neunmal auf einer Großschanze. „Sie springen inzwischen auf einem sehr hohen Niveau. Das sind bereits tolle Weltcup-Veranstaltungen“, sagte Pichler. „Wir in Bischofshofen stehen dem Ganzen eindeutig positiv gegenüber.“ Den möglichen Frauenbewerb am Qualifikationstag der Männer durchzuführen hält Pichler - zumindest in Bischofshofen - für nicht zielführend. „Dann springen die Frauen wieder nur vor wenigen Tausend Menschen.“