Im Fall des in Gelsenkirchen durch einen Polizisten erschossenen Angreifers gehen die Ermittler nach anfänglichem Terrorverdacht nun nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. Eine Durchsuchung der Wohnung des getöteten 37-Jährigen habe die anfängliche Vermutung einer terroristischen Motivation nicht erhärtet, teilte die zuständige Polizei Münster am Montag mit. Der Erschossene soll unter psychischen Problemen gelitten und deshalb bereits in ärztlicher Behandlung gewesen sein.