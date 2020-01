Am 13. September, längst zurück in Wien, bildete sie sich ein, die Pest zu haben. Sarah brachte die Tobende in ein Krankenhaus. Wo ihr die Diagnose „paranoide Schizophrenie“ gestellt wurde. Allerdings: Die Patientin weigerte sich, in stationärer Betreuung zu bleiben, verließ tags darauf - mit der Auflage, die ihr verordneten Medikamente einzunehmen - das Spital. Checkte, „zur Erholung“, mit ihrer Partnerin in einem Hotel ein - und erdrosselte Sarah wenige Stunden später mit dem Gürtel eines Bademantels.