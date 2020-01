Nach dem schweren Verkehrsunfall in Luttach in Südtirol, bei dem sechs junge Menschen aus Deutschland sofort getötet wurden, ist am Montag auch noch eine schwer verletzt gewesene Frau gestorben. Eine weitere Person schwebt noch in Lebensgefahr. Der 27-jährige Unfalllenker wurde mittlerweile ins Gefängnis nach Bozen überstellt. Zuvor war er wegen Suizidgefahr unter polizeilicher Bewachung in der Psychiatrie angehalten worden. Nach Angaben seines Pflichtverteidigers bereue der verzweifelte Mann das tödliche Unglück und habe ihm gesagt: „Es tut mir leid. Warum bin ich nicht tot? Warum bin nicht ich anstelle der Jugendlichen gestorben?“