Bierlein appelliert in dem Video an jede und jeden Einzelnen, „die demokratischen Errungenschaften nie als selbstverständlich anzusehen, den europäischen Geist und offenen Dialog zwischen den Völkern weiterhin mit Leben zu erfüllen und aktiv zu praktizieren. Denn in unserer Unterschiedlichkeit liegt auch unsere Stärke: Dazu gehören Respekt füreinander und das Streben nach dem Miteinander.“