Die deutsche Skirennfahrerin Marlene Schmotz hat erneut einen Kreuzbandriss erlitten und fällt wieder lange aus. Die 25-Jährige zog sich die Blessur im rechten Knie bei ihrem Sturz im Slalom von Zagreb am Samstag zu. Eine Untersuchung in München am Sonntag ergab einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie des Innenbandes im rechten Knie.