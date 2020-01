Besonders vor und im Mausoleum des achten schiitischen Imams Reza in Mashhad war der Andrang so groß, dass der Transport der Leiche in die Hauptstadt für die Organisatoren nicht mehr möglich war. Daher musste eine für Sonntagabend geplante dritte Trauerzeremonie in der Imam-Khomeini-Moschee in Teheran abgesagt werden, an der die gesamte iranische Führung hätte teilnehmen sollen.