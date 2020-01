Noch nicht geklärt war laut Polizei vorerst weiter, wodurch der CO-Austritt in dem Wohngebäude verursacht worden war. Am Sonntag waren Beamte des Landeskriminalamts Niederösterreich sowie ein Sachverständiger des Bundeskriminalamts vor Ort. Wie die Exekutive bereits am Samstag mitgeteilt hatte, kann ein Gasleck ausgeschlossen werden, da das Haus nicht an das Gasnetz angeschlossen ist.