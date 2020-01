Wow, was für ein Comeback-Sieg! Dennis Novak besiegte am Montag in Sydney Guido Pella trotz eines desolaten ersten Satzes und brachte Österreich im ATP-Cup-Duell gegen Argentinien mit 1:0 in Führung. Novak setzte sich mit 0:6, 6:4, 6:4 durch. Somit ist Österreich nach der 0:3-Pleite gegen Kroatien am Samstag diesmal voll auf Siegkurs.