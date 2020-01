Der Schweizer Mountainbike-Star Jolanda Neff muss nach ihrem schweren Trainingssturz kurz vor Weihnachten in den USA mindestens drei Monate pausieren. Die 27-Jährige wird frühestens im April wieder Rennen bestreiten. Die Ärzte hätten ihr in den nächsten drei Monaten so wenig Bewegung wie möglich verordnet.