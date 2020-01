Trauerzeremonie: Millionen Menschen in Teheran erwartet

In Teheran werden am Montag Millionen Menschen zu Trauerzeremonien für Soleimani erwartet. Am frühen Morgen findet ein sogenanntes Leichengebet in der Universität Teheran statt. Danach soll der Leichnam zum Assadi-Platz im Westen der iranischen Hauptstadt transportiert werden. Entlang der fast drei Kilometer langen Strecke wollen seine Landsleute Abschied nehmen von dem einflussreichen Kommandanten der Quds-Einheit der Revolutionsgarden.