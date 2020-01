Seattle gewann und muss nun am kommenden Sonntag im Viertelfinale bei den Green Bay Packers antreten. Zuvor hatten sich am Wochenende bereits die Houston Texans, die Tennessee Titans (bei Titelverteidiger New England Patriots) und die Minnesota Vikings in den sogenannten Wild-Card-Spielen durchgesetzt. Die Super Bowl findet am 2. Februar in Miami statt.