Der neue Mannschaftsbewerb gleich zu Saisonbeginn hat sich für Thiem auch in Sachen Vorbereitung auf die Australien Open in Melbourne schon jetzt rentiert. „Wenn du bei einem 250er-Turnier spielst, kann es sein, dass du in der ersten Runde verlierst, so wie es letztes Jahr war. Dann hast du nur ein Match.“ Nun ging und geht es auf jeden Fall gegen drei Spieler aus der Weltklasse. „Drei garantierte Partien gegen unglaublich gute Spieler, also für den Start ins Jahr gibt es nichts Besseres.“