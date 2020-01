Komiker Ricky Gervais hat bei seiner fünften Moderation der Golden Globes am Sonntag in Los Angeles erneut mit vielen kontroversen Sprüchen durch den Abend geführt. „Es war ein großes Jahr für Pädophilie-Filme. ,Surviving R. Kelly‘, ,Leaving Neverland‘, ,The Two Popes‘“, sagte der 58-jährige Komiker gleich zu Beginn der Verleihung zu Filmen über R. Kelly, Michael Jackson und die römisch-katholische Kirche.