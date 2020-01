Ein Polizist hat am Sonntag in der deutschen Stadt Gelsenkirchen einen Mann erschossen, der sich mit einem Messer in der Hand den Beamten genähert hat. Der Mann habe zunächst mit einem Gegenstand auf einen Streifenwagen geschlagen, der vor der Polizeiwache geparkt war, sagte ein Sprecher der Exekutive. Dann sei der nach ersten Erkenntnissen 37-Jährige mit dem Gegenstand in der erhobenen Hand auf die Beamten zugegangen. Die Ermittler gehen von einem versuchten Terroranschlag aus.