Eine Million Teilnehmer bei Soleimani-Trauerzeremonie in Teheran erwartet

Unterdessen nahmen am Sonntag Hunderttausende Iraner an zwei Trauerzügen für Soleimani teil. Der Leichnam wurde am Sonntag zunächst aus dem benachbarten Irak nach Ahwas im Südwest-Iran transportiert. Eine zweite Trauerzeremonie fand in der Heiligen Stadt Maschad im Nordostiran statt. Luftbilder zeigten gewaltige Menschenmassen und schier endlose Schlangen Trauernder. Bei einer Trauerzeremonie in der Hauptstadt Teheran am Montag rechnen Behörden und Medien gar mit Millionen Teilnehmern. Von dort soll der Leichnam Soleimanis in die schiitische Hochburg Ghom gebracht werden, bevor er am Dienstag im Geburtsort Kerman im Südostiran beigesetzt wird.