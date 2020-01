Aus Eigenverschulden kam am Sonntag eine Wienerin (66) beim Skifahren auf der Schwabenbergarena in Turnau zu Sturz. Sie erlitt mehrere Brüche, wurde von der Bergrettung Turnau geborgen, erstversorgt und anschließend dem Rettungshubschrauber C 12 übergeben, der sie zum Krankenhaus flog.