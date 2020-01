Nach der Ankündigung eines militärischen Eingreifens in Libyen hat Ankara mit der Truppenentsendung in das nordafrikanische Land begonnen. „Unsere Soldaten sind jetzt dabei, schrittweise dorthin zu gehen“, sagte der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan am Sonntag. Das türkische Parlament hatte Erdogan dafür am Donnerstag grünes Licht gegeben. Die erste Aufgabe der türkischen Soldaten in Libyen sei die Einrichtung eines Einsatzzentrums, hieß es.