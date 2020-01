Anders als in den letzten knappen Kärntner Eishockey-Derbys gab‘s diesmal mit dem KAC beim 3:0 in Klagenfurt einen verdienten Sieger, die Klagenfurter feuerten im Laufe der Partie auch 32:15 Schüsse ab. „Diesmal haben wir über 60 Minuten stark gespielt, hätten die Partie früher entscheiden müssen“, meinte „Doppelpack“ Andrew Kozek. VSV-Kapitän Jamie Fraser gratulierte fair: „KAC war in allen Belangen besser.“