Naturbahn-Rodeln: Weltcup-Heimsieg von Scheikl

Michael Scheikl landete indes am Sonntag beim Weltcup-Auftakt der Naturbahn-Rodler in Obdach-Winterleiten in der Steiermark einen Heimsieg. Hinter dem 0,89 Sekunden zurückgelegenen Südtiroler Patrick Pigneter belegte mit Thomas Kammerlander ein weiterer Österreicher Rang drei (+1,08). Den Teambewerb gewannen Scheikl und Tina Unterberger für Österreich vor Russland (+4,24). Bei den Damen wurde Unterberger (+1,85) beim Sieg der Südtirolerin Evelin Lanthaler Dritte.