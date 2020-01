Kurz will zwischen USA und Iran vermitteln

ÖVP-Chef Sebastian Kurz brachte am in der Krise zwischen den USA und dem Iran am Samstag einen Gipfel in Wien ins Gespräch. „Wien steht selbstverständlich als Standort für mögliche Verhandlungen zur Verfügung, wenn der Iran und die USA wieder Gespräche führen wollen“, so der künftige Bundeskanzler.