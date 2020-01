Im Schlussdrittel machten die Spezial-Teams des KAC den Sack zu: Erst fuhr in Minute 46 der blitzschnelle Johannes Bischofberger im Konter alleine aufs Villacher Tor und traf in Unterzahl durch die Beine von Goalie Maxwell, dann netzte erneut Kozek (50.) straubtrocken im Powerplay ein und ließ die Klagenfurter feiern. Die Adler fühlen sich in Klagenfurt scheinbar überhaupt nicht wohl: Den letzten Derbysieg für den VSV gab‘s dort am 2. Februar 2016, das letzte Derbytor vor 210 Minuten.