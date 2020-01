Hunderttausende bei Trauerzeremonie am Montag erwartet

Am Montag findet in der Hauptstadt Teheran dann die öffentliche Trauerzeremonie statt. Die Behörden rechnen mit Hunderttausenden Teilnehmern. Daher hat die Regierung den Montag in Teheran zum Feiertag erklärt. Wegen der zu erwartenden Menschenmassen werden mehrere Straßen in der Stadtmitte für Autos gesperrt. Auch Schulen und Hochschulen bleiben geschlossen, alle Prüfungen wurden dort abgesagt.