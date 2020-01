Gegen 12 Uhr rief der 36-Jährige beim Polizeinotruf an. Er behauptete, den neuen Freund seiner Ex erschossen zu haben, die Leiche würde neben ihm liegen. Daraufhin wurden alle verfügbaren Polizeikräfte zu dessen Wohnung nach St. Barbara beordert. Dort stand der 36-Jährige mit einer Pistole am Fenster der Wohnung eines Mehrparteienhauses im ersten Stock.