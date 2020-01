Für reichlich Platz und auch genügend Luxus war in der Villa des Oligarchen jedenfalls gesorgt. Fünf Schlafzimmer und drei Badezimmer standen Harry, Meghan und Archie sowie Meghans Mama Doria in der Zeit über die Feiertage zur Verfügung. Entspannen konnten sie sich in einem extra TV-Raum, in der Wein-Kammer war mit Sicherheit das eine oder andere gute Tröpferl für das Weihnachtsdinner zu finden.