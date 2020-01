Das Damen-Ergebnis vom Sonntag:

1. Therese Johaug (NOR) 34:21,6 Min.

2. Heidi Weng (NOR) +50,3 Sek.

3. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) +54,5

4. Natalia Neprjajewa (RUS) +57,1

5. Teresa Stadlober (AUT) +1:15,1 Min.



Der Endstand in der TdS-Damen-Gesamtwertung:

1. Therese Johaug (NOR) 2:28:18,6 Stunden

2. Natalia Neprjajewa (RUS) +1:11,1 Min.

3. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) +1:17,5

Weiters:

6. Teresa Stadlober (AUT) +4:34,1



Der Stand in der Weltcup-Gesamtwertung/Damen:

1. Therese Johaug (NOR) 1209 Punkte

2. Heidi Weng (NOR) 842

3. Natalia Neprjajewa (RUS) 779

Weiters:

8. Teresa Stadlober (AUT) 464

75. Lisa Unterweger (AUT) 11