Seit 2017 ist Aurora Ramazzotti mit ihrem Freund Goffredo Cerza liiert. Mit ihm rutschte die 23-Jährige auch auf den Malediven ins neue Jahr und hielt dies für ihre Instagram-Fans in einer Reihe sexy Bikini-Pics fest. Doch vor allem das allerletzte Foto, das auf dem weißen Traumstrand entstanden ist und das die Tochter von TV-Schönheit Michelle Hunziker am Sonntag postete, hatte es in sich.