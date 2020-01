Nachdem in der gemeinsamen Wohnung in der Beringgasse in Hernals reichlich Alkohol geflossen war, verlangte der Afghane kurz vor 2 Uhr von seinem Landsmann, das Video unbekannten Inhalts zu löschen. Als der 22-Jährige nicht wollte, griff der Ältere zu einem Küchenmesser und verletzte seinen Kontrahenten durch mehrere Stiche an den Händen und am Oberkörper. Das Opfer wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht, der geständige Angreifer festgenommen.