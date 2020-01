Die australische Weltranglistenerste Ashleigh Barty kündigte an, ihr Preisgeld vom anstehenden WTA-Saisonauftakt in Brisbane spenden zu wollen. Die Französin Alize Cornet wiederum hat einen anderen Zugang: „Ich werde für jeden meiner ‘Drop Shot Winner‘ während des ‘Australian Swing‘ 50 Dollar spenden“, meinte die ehemalige Freundin des österreichischen Ex-Wasserspringers Constantin Blaha. Die Deutsche Julia Görges hingegen hält sich an die Asse, spendet dafür pro Stück 100 Dollar.