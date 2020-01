Bisher unbekannte Täter folgten am 5. Jänner 2010 um 0.15 Uhr früh in Traun einem 39-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land in ein Lokal, zerrten diesen aus dem Lokal in eine dunkle Durchfahrt, schlugen und traten ihn dort, sodaß dieser zu Boden fiel und fügten ihm eine blutende Wunde an der Hand zu. Danach verlangten die Täter (laut Aussage des Opfers drei Personen ausländischer Abstammung) vom Opfer Bargeld, worauf dieses ihnen die Geldtasche aushändigte.