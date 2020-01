Horrorunfall in Südtirol: Ein Autolenker ist in der Nacht auf Sonntag in eine deutsche Reisegruppe gerast und hat dabei sechs Menschen getötet. Elf weitere Personen wurden verletzt. Die Reisegruppe bestehend aus Studenten war in der Nacht auf der Hauptstraße des kleinen Ortes Luttach im Ahrntal unterwegs gewesen. Der Fahrer, ein 27 Jahre alter Einheimischer aus der Gemeinde Kiens, stellte sich nach dem Unfall der Polizei. Ein Alkotest verlief positiv.