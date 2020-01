Neubauer wünscht sich für Sonntag bessere Verhältnisse. „Das, was sich hier auf der letzten SP getan hat, war das Schlimmste, was ich im Rallyesport je erlebt habe. Ich habe zum Teil auf der Geraden gebremst, so arg war das. Ich bin wirklich heilfroh, dass ich im Ziel bin.“ Am Schlusstag stehen noch die Sonderprüfungen 9 bis 14 auf dem Programm.