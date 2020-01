Demnach waren die Opfer in einem Bus unterwegs, der explodierte, als er an einem am Straßenrand platzierten Sprengsatz vorbeifuhr. Vier Menschen wurden schwer verletzt. Den Angaben zufolge waren die Schüler nach den Weihnachtsferien auf dem Weg zur Schule. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand.