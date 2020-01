Der 23-Jährige aus Linz fuhr am Samstag um 14.45 Uhr mit seinem Pkw auf der B1 in Asten in Richtung Mauthausen. Gleichzeitig fuhr die 39-Jährige aus dem Bezirk Amstetten mit ihrem Pkw in die entgegengesetzte Richtung. Im Fahrzeug der Frau fuhren ihre drei Söhne mit.