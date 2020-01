Berthold durfte es sich als Teil des Präsidiums in der Spitzenposition auf dem Podest gemütlich machen. Reihe Eins war für die künftigen Regierungsmitglieder reserviert. Die ehemalige Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Rössler nahm in der dritten Reihe zwischen den Nationalratsabgeordneten Platz. Landesvize Heinrich Schellhorn musste sich dagegen, gemeinsam mit der Salzburger Delegation, mit der achten Reihe begnügen. Ungewohnt, steht er doch sonst als Regierungsmitglied stets strahlend an vorderster Front – und das natürlich in der ersten Reihe.