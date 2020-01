Das Bild der Delegierten war dafür ein fast urig grünes: Da kamen sie, per Bus, Bahn oder Rad, mit hellgrünen – sogar bis türkisen – Gummistiefeln, mit grüner Radltasche und Sackerl für den Sattel. Nur der Wind, nicht der Regen hatte sich gelegt. Da spazierten sie mit Jutesackerl mit frechen Sprüchen drauf („Bio macht schön“) mutig in die Zukunft, also in den Europasaal. Ein Haupt bedeckt mit Piratentuch. Der Parteichef, gekleidet in legerer Lederjacke, gab seine grüne Sonnenbrille seiner Stieftochter.