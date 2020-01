Die anderen Österreicher, die am Samstag im Einsatz waren, müssen mit ihren Clubs in ein Wiederholungsspiel. Zweitligist Bristol City mit Andreas Weimann ab der 60. Minute kam gegen Drittligist Shrewsbury Town nur zu einem 1:1. Watford mit Daniel Bachmann im Tor verspielte beim 3:3 gegen Drittligist Tranmere Rovers in der Schlussphase eine 3:0-Führung.