Fans rüsten sich

Bereits vor dem eigentlichen Wertungsspringen fanden sich die Fan-Gruppierungen im riesigen Bergisel-Oval ein, um sich die besten Plätze an der Schanze zu sichern: Plakate wurden an Zäunen montiert, Fahnen ausgepackt und die Wangen mit entsprechenden Landesfarben bemalt. Im Bergisel-Kessel traf man als Beobachter auf viele Fanwelten: Von trinkfest bis lustig, von eingefleischt bis traditionell. Und die Favoriten und Lieblinge in den Fanlagern waren schnell auserkoren. Beispiel Polen: Eine eigene Fanabordnung reiste extra aus Zabrze zu ihrem „Hero“ Dawid Kubacki an. Sie trugen ihn bei seinen Flügen „auf Händen“ - er belegte Platz zwei.