Aber der erste große Preisgeldscheck seiner Karriere (10.000 Schweizer Franken) kam nicht ungelegen: Denn mit Freundin Simone bezog er just in der Nacht nach dem ersten Podestplatz das neue Haus in St. Martin/Lofer. „Im April ist der Bagger aufgefahren. Der Einzugstermin war schon länger geplant“, verriet Roland. Wenngleich ihm das Schlafen in dieser Nacht gar nicht so leicht fiel, weil ihm einiges durch den Kopf ging.