„Leider mussten wir am 2. Jänner, als wir die Punschhütte abbauen wollten, feststellen, dass es in Linz gedankenlose Vandalen gibt. Wie die Polizei vermutet, wurde die aus Leichtholz gebaute Hütte mit einem extrem scharfen Böller in die Luft gesprengt“, berichtet Alfred Läpple, Obmann der Altstädter Bauerngmoa Linz.