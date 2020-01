Standesbewusst war in den 1920er-Jahren ein Kapitän der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft, den es an den Wörthersee verschlug: Hier wirkte er belehrend auf die „gestandenen Seebären“ des Wörthersees ein. Denen war das überhaupt nicht recht – und so freuten sie sich diebisch, als der Kapitän eines schönen Tages einen Unfall baute: Er hatte sein Dampfschiff beim Friedlsteg bei der Schrottenburg auf Grund gesetzt. Ein anderes Schiff musste ihn – unter dem Gelächter der Kollegen – wieder herausziehen.