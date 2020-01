Für mehr Schwung und Moderne wollen die katholischen Gotteshäuser in Zukunft sorgen. Am 26. Jänner soll es zu einer Premiere kommen. Der Papst ruft zum „Sonntag des Wortes Gottes“ auf, welcher weltweit von den Katholiken zelebriert wird. Besonderes Augenmerk wird auf die junge Generation gelegt. Geplante Events wie „Jesus in the City“ in Klagenfurt und eine biblische Woche sollen dafür sorgen, die jungen Gläubigen stärker einzubeziehen. Österreichs größte Jugendsozialaktion „72 Stunden ohne Kompromiss“ rundet dieses Vorhaben ab.