Naturschnee auf den Pisten

Spitzenreiter bleibt weiterhin das Nassfeld, das größte und wohl auch schneesicherste Skigebiet in Kärnten, wo sich in den Weihnachtsferien mehr als 14.000 Skifahrer pro Tag auf den Pisten tummelten. Auf den 110 Pistenkilometern findet dennoch jeder Platz für seine Schwünge. Da ist die Suche nach einem freien Parkplatz schon deutlich schwieriger. Die Wartezeiten an den kapazitätsstarken Liften können trotz des Ansturms relativ kurz gehalten werden. Tourismuschef Markus Brandstätter: „Skifahrer aus allen Teilen Europas sind bei uns zu Gast.“ Das KO-Kriterium für den Wintersport sei der Naturschnee. Und davon gibt es in Kärntens und Osttirols Skigebieten ausreichend.