Eine schöne Zusatz-Motivation, zumal Salzburg die Führung Sonntag in Innsbruck nicht verlieren kann. Das Ziel gegen die „Haie“ (zuletzt vier Niederlagen in Folge) ist aber klar: Ein Sieg und damit den Vier-Punkte-Vorsprung auf die Vienna Capitals, die kommenden Freitag in den Volksgarten kommen, zu verteidigen.