Unglaubliches Glück hatte am Samstag eine Lenkerin in Haus im Ennstal: Sie dürfte aufgrund von Glatteis die Kontrolle über ihr Auto verloren haben und krachte in ein Brückengeländer. Ein massiver Holzteil bohrte sich dabei durch die Frontscheibe und verfehlte die Frau nur knapp. Sie konnte sich geschockt, aber leicht verletzt aus dem Wrack befreien. Während sie vom Roten Kreuz versorgt wurde, barg die Freiwillige Feuerwehr Haus im Ennstal das Fahrzeug.